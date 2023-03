Site vaza camisas da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina de futebol buscará vai em busca de seu primeiro título da Copa do Mundo a partir de julho, na Nova Zelândia e na Austrália, e já tem uniforme pronto para a disputa. O site britânico Footy Headlines teve acesso nesta semana a detalhes das camisas que serão lançadas em breve pela Nike.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Seguindo padrão semelhante ao utilizado na Copa de 2022 pela seleção masculina, as camisas terão tons mais vibrantes de verde nos detalhes das camisas titular a reserva. O modelo amarelo tem uma gola estilizada em V, diferente da polo utilizada pelos homens, e não contém detalhes em azul nas mangas.

O modelo reserva, por sua vez, repete um padrão que fez sucesso no Mundial masculino, com detalhes chamativos em verde nas mangas. No entanto, a estampa de onça dá lugar a uma versão “tropical”, com folhas.

🤔 Which Brazil away kit is better? The 2022 Men's World Cup version or the new 2023 Women's World Cup version? pic.twitter.com/VpTvgoLfxn — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 22, 2023

A seleção brasileira fará sua estreia no dia 24 de julho, às 8h (de Brasília), no estádio Sidney Football diante do Panamá. Na segunda rodada medirá forças com a França e disputará a última rodada com a Jamaica.

https://www.youtube.com/live/TVxgCDg3vyQ?feature=share