Site vaza camisa da Argentina para Copa, com novo logo da Adidas

Detalhes do uniforme que será usado pela seleção argentina na Copa do Mundo de 2022, no Catar, foram revelados nesta quarta-feira,30. Segundo o site britânico Footy Headlines, especializado em camisas, a peça terá mangas brancas e as tradicionais faixas branco e azul-celeste, e já levará o novo logo da fornecedora de material esportivo da Adidas.

O kit possui estilos diferentes de listras, conforme mostra a previsão feita pelo usuário @hendocfc. Na frente, predomina o padrão clássico em branco e azul celeste, enquanto na parte traseira há duas listras mais finas, compondo a bandeira do país (o Sol de Mayo, símbolo nacional, aparece nas costas, na altura da nuca).

A camisa estampa a nova versão do logotipo da Adidas, visto pela primeira vez no lançamento da bola oficial da Copa do Catar, nesta quarta-feira. A alemã marca fez mudanças sutis nas três listras que compõem o desenho, além de excluir o nome “Adidas” na parte inferior do logo. O modelo deve ser lançado oficialmente em setembro, dois meses antes do início da Copa do Mundo do Catar.

