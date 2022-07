Site mostra como será a camisa do Brasil na Copa de 2022

Faltando pouco mais de quatro meses para o início da Copa do Mundo de 2002, o site britânico Footy Headlines revelou neste domingo, 3, como será a camisa com a qual a seleção brasileira buscará o hexacampeonato no Catar. A camisa da Nike terá tons de amarelo e verde mais claros que os anteriores e inéditos detalhes em azul.

O próprio site, especializado em uniformes de futebol e com constante acesso a vazamentos deste tipo, já havia informado que a camisa terá um tom de amarelo mais brilhante, descrito como “quase neon”, o que “evoca lembranças” do modelo utilizado no Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, o último que terminou com vitória da seleção brasileira.

O modelo ainda não tem previsão oficial de lançamento. Pela primeira vez desde que a Nike assumiu os uniformes da seleção, em 1997, o logotipo na camisa número 1 será em azul, não mais em verde. Uma pequena linha em azul também acompanha as mangas e gola verdes. Oficialmente, as cores do uniforme do próximo Mundial levam os nomes “amarelo dinâmico, centelha verde e azul supremo.”

A fabricante americana vai para a sétima Copa do Mundo produzindo uniformes para a CBF. Veja abaixo os uniformes principais do Brasil nas últimas três Copas do Mundo: