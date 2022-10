Shopping no RJ recebe exposição gratuita de camisas históricas de seleções

Atualizado em 7 out 2022, 15h15 - Publicado em 7 out 2022, 15h07

Por Da redação Atualizado em 7 out 2022, 15h15 - Publicado em 7 out 2022, 15h07

A pouco menos de um mês para o início da Copa do Mundo do Catar, a exposição “Camisas Históricas das Seleções Mundiais” leva o visitante para um túnel do tempo das edições do Mundial. A mostra reúne 60 camisas de seleções autografadas por diversos craques, como Pelé, Maradona, Ronaldinho, Zidane e Messi. A exposição é gratuita e fica aberta ao público até o dia 15 de outubro no Shopping Fashion Mall, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O maior acervo da exposição consiste nas mais de vinte camisas da seleção brasileira. A mais antiga delas é de 1962, assinada por Pelé, Coutinho e companhia. Também se destaca a da edição seguinte, a última Copa do Mundo de Pelé e que marcou a conquista do tricampeonato, em 1970, no México.

Também estão presentes as peças usadas pela seleção nas Copas de 1982, 1994, 1996, 2002, 2006, 2014 e 2018.

É a camisa azul celeste da seleção uruguaia na Copa do Mundo de 1950 a mais antiga de toda a mostra. Atrás da seleção brasileira, o segundo maior acervo da exposição tem as camisas da Argentina – entre elas, a lendária 10 de Maradona na Copa de 1986, assinada pelo ex-jogador, que morreu em 2020.

Em um salto no tempo, também é possível ver a camisa autografada pela seleção argentina, comandado por Messi, na Copa América do ano passado, que quebrou o jejum de 28 anos sem títulos.

Do outro lado do salão, estão os uniformes de 12 seleções europeias em Copas, além de camisas de times de outros continentes. Entre as seleções internacionais, há modelos de Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul, Inglaterra e França.

A mostra foi organizada e teve curadoria feita pela FastFrame, e fica aberta ao público do dia 7 ao dia 15 de outubro no Shopping Fashion Mall, Gávea, no Rio de Janeiro, no Piso L1, de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

