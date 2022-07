Shopping em SP recebe exposição de camisas históricas de seleções

A Copa do Mundo está chegando e os fãs de camisas de futebol em São Paulo (SP) podem esquentar os motores com uma exposição aberta a partir desta terça-feira, 5. Até o dia 24 de julho, o D&D Shopping recebe a mostra “Camisas Históricas das Seleções Mundiais”. Três campeões do mundo, Ronaldão e Gilmar Rinaldi (1994) e Edmilson (2002) participaram da inauguração do evento.

Estão em exposição camisas assinadas por estrelas do futebol de seleções, como Pelé, Maradona, Neymar, Zinedine Zidane, Rivellino, Cristiano Ronaldo, entre outras lendas.

A exposição é uma parceria entre o D&D Shopping e a FastFrame. O evento é beneficente e com leilões de alguns objetos que terão 100% da renda revertida para a Fundação Edmilson, ex-jogador com passagens por São Paulo, Lyon e Barcelona, que também algumas de suas camisas da seleção brasileira para a mostra.

Ao todo, 60 quadros emoldurados com camisas ficarão expostos para os frequentadores do D&D, além de mais 12 fotos sobre o tema. São mais de 20 camisas da seleção brasileira, incluindo da inesquecível equipe 1982, cuja derrota para a Itália completa 40 anos neste terça, e dos vitoriosos esquadrões de 1970, 1994 e de 2002. Entre as seleções internacionais, há modelos de Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul, Inglaterra e França.

Serviço

Local: D&D Shopping

Endereço: Av. das Nações Unidas, 12555, Cidade Monções, São Paulo

Horário da exposição: todos os dias, das 10 às 22h

Período: de 5 a 24 de julho

Entrada gratuita