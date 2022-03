Seleção italiana assina acordo e voltará a ter uniformes da Adidas em 2023

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla original) anunciou nesta quarta-feira, 9, um acordo com a Adidas, fornecedora alemã de material esportivo, para a confecção dos uniformes de todas as seleções do país. O novo contrato passa a vigorar em 2023 e será responsável pelos times masculino, feminino, categorias de base, futsal, futebol de praia e e-sports.

A Adidas volta ao uniforme italiano após quase 44 anos, a última vez em que esteve foi entre 1974 a 1978. Ela substituirá a Puma, antiga fornecedora, que permanecerá em caso de classificação à Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro deste ano.

O antigo acordo, com a Puma, já durava quase 19 anos. Foi assinado ainda em 2003, tendo sido a empresa responsável por confeccionar os uniformes do tetracampeonato mundial italiano, em 2006, na Alemanha.

“O anúncio da parceria com a Adidas é motivo de orgulho para a FIGC. Esta colaboração representa um passo fundamental no caminho de crescimento de nosso apelo comercial e fortalece o processo de desenvolvimento de nossa marca na Itália e no exterior”, disse o presidente da FIGC, Gabriele Gravina.

A Itália joga no próximo dia 24 de março contra a Macedônia do Norte, em La Favorita, em Palermo. Depois, no dia 29, enfrenta o vencedor do confronto entre Portugal e Turquia.

