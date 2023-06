Seleção brasileira jogará com uniforme preto pela 1ª vez na história

A seleção brasileira fará no sábado, 17, um amistoso contra Guiné, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha, e um aspecto deve chamar atenção. Ao invés do tradicional uniforme com camisa amarela e calções azuis, o Brasil entrará em campo vestido todo de preto. A iniciativa faz parte de uma série de ações organizadas pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) com o objetivo de combater o racismo.

A combinação é inédita em 109 anos de história. A única vez em que o Brasil entrou em campo com uniforme na mesma cor foi em 1914, quando os atletas usaram camisas e calções brancos. Desde 1952, a seleção adota o tradicional modelo ‘canarinho’.

Os jogadores vestirão o uniforme preto durante o primeiro tempo do amistoso. A equipe voltará para a segunda etapa já com a camisa amarela, que também terá uma mensagem com alusão ao combate ao racismo, conforme anunciado pela entidade nesta segunda-feira, 12.

A iniciativa foi elaborada, principalmente, após o último episódio de racismo sofrido pelo atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, justamente na Espanha.

O jogador tem sido alvo constante de injúrias raciais no país nas últimas temporadas. O caso mais recente ocorreu no último dia 21 de maio, quando parte da torcida do Valencia chamou o brasileiro de “macaco” no estádio Mestalla.

O Brasil comandado pelo técnico interino Ramon Menezes entrará em campo no sábado, 17, diante da seleção de Guiné para o amistoso no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, às 16h30 (de Brasília).