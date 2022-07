Seleção argentina lança camisa que será usada na Copa do Mundo

As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa

A seleção argentina já tem figurino para buscar o tricampeonato na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Foram revelados nesta sexta-feira, 8, os novos uniformes da equipe, produzidos pela Adidas, e com Lionel Messi como garoto-propaganda.

A peça tem mangas brancas e as tradicionais faixas branco e azul-celeste, e leva o novo logo da fornecedora de material esportivo, Adidas (a marca alemã fez mudanças sutis nas três listras que compõem o desenho, além de excluir seu nome por escrito na parte inferior do logo.

Na frente, predomina o padrão clássico em branco e azul celeste, enquanto na parte traseira há duas listras mais finas, compondo a bandeira do país (o Sol de Mayo, símbolo nacional, aparece nas costas, na altura da nuca).

O modelo é feito com materiais recicláveis e produzido na Argentina, segundo comunicado da Adidas.