São Paulo lança camisa inspirada em agasalho do título mundial de 1992

O São Paulo lançou nesta sexta-feira, 12, sua nova terceira camisa evocando ares nostálgicos. O modelo é inspirado na jaqueta utilizada pelos atletas e pelo técnico Telê Santana no título do Mundial de Clubes de 1992, com vitória sobre o Barcelona, em Tóquio.

O vídeo de divulgação da Adidas conta com a participação de protagonistas daquela conquista, como Raí e Ronaldão, além de diversas referências à cultura japonesa, como o desenho animado Super Campeões, sucesso mundial na década de 90, e que incluiu o Tricolor Paulista em seus episódios.

Em 1992, o São Paulo atravessou o mundo para conquistá-lo. Foi uma batalha inesquecível, que eternizou o Mestre Telê e seus campeões. A @sportsbetiobr te convida a assistir ao filme da nossa nova camisa III com a @adidasbrasil. O manto é inspirado no eterno agasalho de 1992. ❤️ pic.twitter.com/OVpP10yCQw — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 12, 2022

O modelo é branco na parte superior e preto na inferior, com detalhes em vermelho nas golas e manga. O vídeo de divulgação termina com uma frase do ídolo Telê: “É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela. “

Além do uniforme do São Paulo, a Adidas lançou nesta sexta os terceiros uniformes de seus outros parceiros do futebol brasileiro: Flamengo, Cruzeiro e Inter. O modelo da equipe carioca mantém as tradicionais cores rubro-negra, mas com linhas onduladas, como o tremular de uma bandeira.

A camisa da Raposa, por sua vez, é amarela, em celebração aos 200 anos da Independência do Brasil, e a do Inter é preta com detalhes nas cores da bandeira gaúcha, verde, vermelha e amarela. Os modelos estão à venda no site da fornecedora alemã por 299,99 reais na versão adulta.

Futebol 🤝Estilo!​ A coleção das terceiras camisas dos nossos clubes é para os clubistas de plantão, que usam as cores do time tanto nos jogos quanto no rolê!​ Mostre seu estilo em https://t.co/0oHOtpbiTz pic.twitter.com/jBftKMtUNv — adidasbrasil (@adidasbrasil) August 12, 2022

Veja os detalhes da nova camisa do Cruzeiro que celebra os 200 anos da Independência do Brasil.#CruzeiroResplandece 💛 Já à venda com exclusividade nas lojas físicas e online do Cruzeiro e adidas. pic.twitter.com/SWlG1dMXQh — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 12, 2022

Homenageando o Rio Grande do Sul, a nova camisa já chegou na @adidasbrasil e lojas oficiais do clube. Garanta a sua! #criadocomadidas 🇦🇹 🔗 https://t.co/j5ooV6UbR1 pic.twitter.com/0OVWBGAABt — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 12, 2022

