Santos & Charlie Brown Jr.: coleção da Umbro esgota em poucas horas

Em uma parceria entre Umbro, Santos e Charlie Brown Jr., uma nova coleção de uniformes do time paulista foi lançada. Inspirada na banda da baixada santista que fez sucesso nos anos 90 e no início deste século, as camisas, blusas e bermudas são no estilo street lifestyle e buscam unir a música e o esporte. O sucesso foi tanto que as peças esgotaram em poucas horas no site da fornecedora de material esportivo. Nas redes sociais, interessados em comprar repercutiram o assunto.

A coleção vendida no site umbro.com.br/cbjr e santosstore.com.br durou pouco tempo com todos os produtos disponíveis. Momentos após o início da comercialização, as camisas masculinas e femininas esgotaram em todos os tamanhos, da mesma forma que a bermuda e a blusa de moletom. A única peça que segue disponível é uma camiseta com a letra da música “Nossas Histórias (Dias de Luta, Dias de Glória)”.

Menos de duas horas após a abertura das peças nos sites, alguns tamanhos já tinham se esgotado. Foi questão de tempo para que mais nenhuma peça estivesse disponível. Torcedores demonstraram frustração nas redes e informações sobre peças supostamente liberadas para a venda circulam. Novas remessas serão lançadas nos próximos meses.

Fui seco na loja da umbro comprar a camisa do Santos x Charlie Brown Jr E TODAS ESTÃO ESGOTADAS DOR APENAS DOR — Alegrande o Xand (@Xxandracula) April 20, 2022

Recentemente, a Umbro se engajou em coleções unindo o futebol a outros aspectos da sociedade. Nesta edição, a marca inglesa decidiu apostar na união entre o Charlie Brown Jr. e o Santos. Ex-vocalista da banda, Chorão (1970 – 2013) era santista e participou de ações com o clube.

