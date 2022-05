Sai Nike, entra New Balance: Red Bull Bragantino lança nova camisa

A marca americana New Balance iniciou sua história no futebol brasileiro nesta segunda-feira, 2, ao lançar o novo uniforme do Red Bull Bragantino, que encerrou uma parceria de três anos com a Nike.

O modelo número 1 segue o padrão das equipes da Red Bull pelo mundo: é predominantemente branca, com detalhes vermelhos e os grandes touros da marca austríaca de bebidas energéticas no centro – bem diferente dos modelos alvinegros que a equipe de Bragança Paulista (SP) usava antes da parceria.

Red Bull Bragantino e New Balance assinaram vínculo até 2024. Atualmente, a marca americana patrocina equipes importantes do futebol mundial, como Athletic Bilbao, Roma, Porto e Lille, além das seleções da Costa Rica e Panamá.

A nova camisa número 1 já está sendo vendida nas lojas físicas e também virtual do Red Bull Bragantino, por 279,99 reais nos modelos masculino e feminino e 269,99 para crianças.

Com o fim da parceria, agora a Nike veste apenas um clube do país, o Corinthians, com quem mantém vínculo desde 2003.