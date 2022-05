Real Madrid lança camisa da temporada 2022/23: ‘História e tradição’

Real Madrid e Adidas lançaram nesta segunda-feira, 16, o primeiro uniforme para a temporada 2022/23. Mantendo o tradicional branco, o modelo do atual campeão espanhol e finalista da Liga dos Campeões conta com texturas do símbolo, tem detalhes em azul e traz ares de “retrô”, com a gola e a fonte dos nomes e números. Os ídolos brasileiros Roberto Carlos e Marcelo estrelaram a divulgação. O atual lateral dividiu a campanha com seu filho, Enzo, jogador da base merengue.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

O clube de Madri publicou em suas redes sociais o vídeo de divulgação, com o link para a venda, ainda exclusiva para a Europa. A camiseta com o tecido de atleta custa 140 euros (740 reais) e a “tradicional de torcedor” está sendo comercializada a 90 euros (476 reais).

No Twitter, o clube divulgou o uniforme com a mensagem: “História, tradição e momentos inesquecíveis: tudo está nos detalhes”. Além dos atletas brasileiros, os espanhóis Raúl González e Iker Casillas, ídolos do Real Madrid, também figuraram no lançamento.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!