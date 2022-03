Real Betis lança camisa 100% sustentável

O clube espanhol Real Betis lançou em parceria com a fornecedora italiana Kappa um modelo de camisa especial para essa temporada. O uniforme é 100% sustentável, feito a partir de poliéster totalmente reciclado. O lançamento faz parte de uma iniciativa ecológica do clube, chamada Forever Green.

O manto traz a cor verde clássico do time com listras na vertical, com alguns detalhes em off white, como o desenho na gola, nas mangas e na barra traseira. Ainda na parte de traz, na altura da nuca, a frase “Para sempre verde”. Do lado esquerdo do peito, está o escudo do clube no mesmo tom dos outros detalhes e do lado direito e nas mangas, estão estampados o brasão de La Liga e do patrocinador, em tons de bege também.

Nas redes sociais, o clube de Sevilha fez um teaser para apresentar a nova camisa, com o slogan “Porque sem planeta, não existe futebol”, fazendo referência ao conceito de sustentabilidade inserido na campanha.

👕🤩♻ Porque sin planeta, no hay fútbol. Descubre la camiseta 100% sostenible con la que jugaremos el partido #ForeverGreen del domingo 👇 ➡ https://t.co/aMHNrOTKJb pic.twitter.com/UNCjAewsKV — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 10, 2022

Além da camisa, o clube espanhol promete lançar em breve um tênis, com a mesma proposta, feita com materiais 100% reciclados e sustentáveis.

O Betis fará a estreia do mais novo uniforme, na partida contra o Athletic de Bilbao, neste domingo, 13, às 12h15 (de Brasília) no primeiro jogo da La Liga pela sustentabilidade.

