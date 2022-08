Quanto custa a camisa oficial da seleção brasileira para a Copa do Catar

As camisas com as quais a seleção brasileira lutará pelo hexacampeonato na Copa do Mundo de 2022 já estão à venda. Um dia depois de revelar oficialmente os uniformes, a fornecedora Nike colocou no mercado a primeira leva da coleção “Garra Brasileira”, com detalhes em referência à onça pintada. As camisas titular e reserva custam 349,99 reais na versão masculina e feminina para adultos. O modelo infantil sai por 299,99.

A camisa principal segue o tradicional amarelo e com marcas d’água que fazem alusão ao animal selvagem, com detalhes em verde e azul nas golas e manga, em tonalidades mais claras que o habitual. O uniforme reserva, azul com detalhes em verde na estampa de onça, causou maior repercussão e dividiu opiniões na internet, mas teve vendas esgotadas no site em pouco mais de uma hora.

Os itens oficiais estão à venda exclusivamente no site da Nike para membros a partir desta segunda-feira, 8. Os novos modelos chegarão às lojas de todo o país nos próximos dias.

O preço da camisa subiu 16% em relação à anterior, lançada no fim de 2020, que custava 300 reais. Até o momento, a marca só colocou a venda os modelos “torcedor”, enquanto aqueles exatamente idênticos aos usados pelos atletas, com tecnologia avançada, devem ultrapassar a marca de 500 reais.

Garra. É a vontade de seguir em frente.

É sangue no olho. É pressão. Dentro e fora do campo.

É coletivo. Representa mais de 210 milhões de brasileiros. É a nossa Garra.

Veste a garra.

Nossa garra segue em frente.#VesteAGarra

