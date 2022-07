Quando será lançada a camisa da seleção brasileira para a Copa de 2022

Faltam menos de quatro meses para o início da Copa do Mundo de 2022 e o torcedor da seleção brasileira já vive a expectativa sobre o figurino ideal para sonhar com o hexacampeonato. A loja Bayard Esportes se antecipou à fornecedora Nike e revelou a data de lançamento da nova amarelinha: 12 de agosto.

Em um e-mail enviado a seus clientes, com o título “SPOILER: A Nova Camisa da Copa”, a rede esportiva iniciou a contagem regressiva para o dia do lançamento. Procurada por PLACAR, a Nike não confirmou a data, bem como outras concorrentes da Bayard.

Detalhes de como será a camisa do Brasil no Catar já foram revelados pelo site britânico Footy Headlines no início do mês. A camisa da Nike terá tons de amarelo e verde mais claros que os anteriores e inéditos detalhes em azul.

O próprio site, especializado em uniformes de futebol e com constante acesso a vazamentos deste tipo, já havia informado que a camisa terá um tom de amarelo mais brilhante, descrito como “quase neon”, o que “evoca lembranças” do modelo utilizado no Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, o último que terminou com vitória da seleção brasileira.

Se confirmado o vazamento, pela primeira vez desde que a Nike assumiu os uniformes da seleção, em 1997, o logotipo na camisa número 1 será em azul, não mais em verde. Uma pequena linha em azul também acompanha as mangas e gola verdes.

Se a camisa titular deve manter um padrão tradicional, o segundo uniforme azul deve causar mais controvérsia. Ainda segundo o Footy Headlines, o modelo terá detalhes em verde e amarelo nas mangas, com uma estampa semelhante à pele de um leopardo.

Provável segundo uniforme do Brasil para a Copa de 2022

A fabricante americana vai para a sétima Copa do Mundo produzindo uniformes para a CBF. Veja abaixo os uniformes principais do Brasil nas últimas três Copas do Mundo:

