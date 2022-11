Qual é o melhor? Nike e Adidas lançam vídeos com ‘metaverso de craques’

Maior evento de futebol do planeta, a Copa do Mundo é também uma oportunidade de ouro para as marcas de material esportivo faturarem e, para isso, é preciso caprichar nos aguardados anúncios prévios ao torneio. Desde a década de 1990, Nike e Adidas travam verdadeiras batalhas de marketing, que incluem a lista de campeões (seleções vestidas pela marca americana venceram em 2002 e 2018, enquanto a alemã levou a melhor em 1998, 2010 e 2014). Nesta semana, as duas maiores gigantes do ramo lançaram seus vídeos promocionais do evento, com uma coincidência: o uso de versões do passado de craques, sob a temática do metaverso, como é chamado o controvertido ambiente virtual no qual pessoas de carne e osso serão capazes de viajar por cenários de fantasia, socializar-se e negociar bens na forma de avatares.

A Nike mergulhou fundo na temática e apresentou o seu “Footbalverse”, no qual cientistas conseguiram por frente à frente as atuais estrelas da marca, o francês Kylian Mbappé e o português Cristiano Ronaldo, e as do passado, como Ronaldinho Gaúcho de 2006 e as versões de 1998 e 2002 de Ronaldo Fenômeno. Assista:

No caso da Adidas, o expediente do metaverso foi usado de maneira mais sutil, em um momento em que o Lionel Messi do presente aparece jogando pebolim (também chamado de totó ou Fla-Flu, dependendo da região) com sua versão da Copa de 2006, a primeira que o argentino disputou.

A marca abre a campanha batizada de “Reunião de família” trazendo Lionel Messi, Karim Benzema, Achraf Hakimi, Son Heung-min, Jude Bellingham, Pedri e Serge Gnabry. Protagonizado e narrado pelo rapper Stormzy, a campanha “traz um cenário lúdico, ao som de “Live is Life” da banda Opus, enquanto apresenta uma narrativa nostálgica com a essência do torneio que celebra a alegria unificada do futebol, reunindo jogadores e torcedores de todo o mundo”, informou a Adidas.