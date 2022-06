PSG lança camisa para temporada 2022/23 com listra branca no centro

O PSG lançou a camisa para a temporada 2022/23, nesta quarta-feira, 29. Divulgado nas redes sociais do clube parisiense com Kylian Mbappé recebendo o maior destaque entre os jogadores, o uniforme é predominantemente azul, com listras finas vermelhas e uma branca, mais larga, no centro.

O modelo do uniforme produzido pela Nike será utilizado pelo futebol masculino, feminino e juvenil, além do time de handebol. O clube divulgou que o novo kit, tanto para os profissionais quanto para os torcedores, é produzido 100% de poliéster reciclado.

A camisa já está disponível para compras no site oficial do clube e da Nike, além de lojas físicas ao redor do mundo. No Brasil, a peça está sendo vendida a 379 reais.

