PSG firma parceria e leiloará camisas utilizadas por suas estrelas

Qual fã de futebol nunca sonhou em ter uma camisa usada por craques como Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé? Pois o Paris Saint-Germain anunciou nesta quinta-feira, 19, uma parceria que tornará isso possível. A partir do jogo desta tarde, diante do combinado entre os clubes sauditas Al Nassr e Al Hilal, com a presença de Cristiano Ronaldo, os modelos utilizados pelos atletas da equipe francesa no primeiro tempo de jogos oficiais serão leiloadas na plataforma MatchWornShirt, com renda arrecadada destinada aos programas sociais e de caridade da Fundação PSG.

Os leilões duram cerca de uma semana e todas as camisas têm como valor inicial o lance de 89 euros (cerca de 490 reais pela cotação atual). Os usuários podem acompanhar em tempo real cada oferta feita. Por serem camisas realmente utilizadas pelos atletas, elas carregam as marcas do jogo e são entregues aos compradores com um certificado de autenticidade. Todas as camisas passam por um sistema de desinfecção, mas não são lavadas para garantir suas características únicas.

“A camisa é o símbolo máximo do amor que os torcedores têm pelo time que amam e pelos jogadores. Para cada um de nós, é um símbolo de orgulho, paixão e esperança. Com esta nova iniciativa, o clube oferece uma oportunidade a todos os seus torcedores para adquirir um item verdadeiramente único, com uma conexão ainda mais próxima com seus jogadores favoritos”, afirma Fabien Allègre, diretor de marca do PSG.

Na plataforma MatchWornShirt há disputas intensas por itens cobiçados, mas não é tão raro encontrar camisas de craques do futebol sendo adquiridas por cerca de 3.000 reais. Ativa desde 2017, a plataforma já ajudou a destinar mais de 45 milhões de reais a projetos sociais e de caridade – como os apoiados pela Fundação PSG, que atende crianças, jovens e comunidades necessitadas.

No Brasil, a plataforma começou suas operações em 2021 e já tem ações realizadas com diversos clubes, como os leilões de camisas do Flamengo utilizadas pelos atletas na final da Supercopa do Brasil de 2021, contra o Palmeiras, e de camisas do São Paulo utilizadas na final do Paulistão de 2021. Atualmente, estão abertos leilões de camisas de equipes importantes como Lyon, Roma, Napoli e seleção mexicana.