Presidente da Conmebol sugere uniformes retrô na Copa de 2030

Por Da redação

Que tal voltar à essência do Mundial de 1930 no Uruguai e fazer com que as equipes da Copa do Mundo de 2030 entrem em campo com uniformes semelhantes aos da edição inaugural do torneio? Foi exatamente o que sugeriu o presidente da Federação Sul-Americana de futebol, Alejandro Domínguez ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante a visita do dirigente da entidade máxima do futebol mundial ao Paraguai, nesta semana.

“A história não pode ser comprada com dinheiro, o luxo não faz história. Convido você (o presidente da Fifa) a ter uma Copa do Mundo aqui em 2030, para jogar com os mesmos uniformes (de 1930), para voltar à essência. Estamos prontos para ter a Copa do Mundo em 2030”, declarou Domínguez, durante a inauguração de um centro de treinamento dedicado ao futebol feminino.

Alejandro Domínguez fez ainda um apelo ao presidente da Fifa para que a Copa que marcará o aniversário de 100 anos do torneio seja sediada na América do Sul, para “honrar a memória”, segundo Domínguez, daqueles que tornaram possível a edição de 1930, no Uruguai.

“Pode haver estádios mais luxuosos e modernos no mundo. Podemos até pensar que outros países sejam capazes de fazer uma réplica do Estádio Centenário, mas a verdade é que há apenas um Estádio Centenário”, disse o presidente da Conmebol, sobre o estádio construído em Montevidéu para sediar o primeiro Mundial.

Apesar do apelo, o anfitrião da Copa do Mundo de 2030 só será definido em 2024. Até o momento, dentre as ofertas oficiais estão: uma sul-americana formada por Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile, e outra Europeia com Portugal, Espanha e Ucrânia.

Caso a ideia de Domínguez sobre o figurino da competição vingue, esta não seria a primeira vez que as seleções usariam uniformes retrô. Em 2004, durante a partida comemorativa do Centenário da Fifa, um empate em 0 a 0 entre França e Brasil, ambas as equipes vestiram o conjunto do início do século XX durante o primeiro tempo. No segundo, Ronaldo, Zidane e companhia voltaram com os uniformes atuais da época.

Na ocasião, o Brasil apareceu com um uniforme semelhante ao usado na Copa de 1930, com camisas brancas e detalhes em azul. A camisa amarela ‘canarinho’ só estrearia no Mundial de 1954.

