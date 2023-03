Premier League apresenta nova fonte de nome e número

A Premier League revelou nesta terça-feira, 14, uma nova tipografia para os uniformes que serão usados a partir da temporada 2023-2024. Criada em parceria com a empresa de design Avery Dennison, as novas fontes de nome, número e patch (o logo do campeonato que é estampado nas mangas) foram apresentadas em um vídeo com os bastidores da idealização do projeto.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Desde 1997, o Campeonato Inglês adora uma padronização de fontes, que são obrigatoriamente usadas por todas as equipes, variando apenas em sua cor. A primeira tipografia durou até 2007, a segunda até 2017 e a atual será trocada depois de seis temporadas. Confira, abaixo, as mudanças em compilação feita pelo site Footy Headlines.

A Premier League também apresentou um novo patch. O leão símbolo da competição, que antes ficava dentro de um círculo branco, agora aparece solto nas mangas.