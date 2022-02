Portuguesa lança camisa ‘anos 1990’ inspirada em modelo de Dener

Embalada por um excelente início de campanha na Série A2 do Campeonato Paulista – com duas vitórias em dois jogos -, a Portuguesa lançou nesta segunda-feira, 31, a sua nova camisa de aquecimento. Confeccionado pela marca própria do clube, a 1920, o modelo “psicodélico” faz alusão a camisa utilizada por um dos maiores craques da história do clube: o atacante Dener (1971-1994), chamado de “novo Pelé”, morto precocemente aos 23 anos em um acidente de carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.

O modelo original, o de Dener, foi utilizado pelo jogador em 1991. Confeccionado pela Dell’Erba, tinha cor predominantemente vermelha, com as mangas brancas e apenas detalhes com a trama verde, vermelho e branco. O atual é tomado pela trama.

As vendas foram iniciadas na goleada por 4 a 0 sobre o Monte Azul, na noite desta segunda, no Canindé, na loja Somos Lusa Store. Ela ainda não foi disponibilizada pelo site.

A camisa só será utilizada na prévia das partidas, ao longo do aquecimento dos jogadores. Para divulgar o novo artigo esportivo, o clube publicou um vídeo com dribles e jogadas magistrais de Dener, uma delas o antológico gol marcado contra a Inter de Limeira em que enfileira diversos adversários.

Curiosamente, quem teve modelo similar foi o Bragantino dos anos 1990, que em sua época mais áurea ficou conhecido pelo extravagante modelo alcunhado de carijó, alusão ao galo-carijó pelas cores preta e branca. A inspiração, na época, foi em uma camisa utilizada pela seleção da Escócia nos anos 1980.

