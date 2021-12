Para 2022, Mirassol lança camisa inspirada no penta da seleção

O Mirassol lançou nesta semana o seu novo uniforme para a próxima temporada. A equipe do interior paulista optou no design por homenagear os vinte anos da conquista do pentacampeonato mundial da seleção brasileira, em 2002, na Coréia do Sul e no Japão. O material será produzido pela Phsycus.

A camisa número um segue as principais características do modelo utilizado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho naquela conquista confeccionado pela Nike. Até a última temporada, o clube tinha acordo com a Superbolla.

Atualmente na Série C, a equipe segue sob o comando do técnico Eduardo Baptista. A estreia no Campeonato Paulista acontecerá no dia 26 de janeiro, contra o Red Bull Bragantino, no estádio José Maria de Campos Maia.

