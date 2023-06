Palmeiras volta a vender camisas de manga longa, raridade no país

As camisas de manga longa pareciam estar em extinção no futebol, especialmente no Brasil. Tradicionais no passado, os modelos foram substituídos por modelos de manga curta, usados com uma térmica de manga longa por baixo, nos dias frios. O Palmeiras, porém, anunciou nesta quinta-feira, 1º, uma novidade que deve animar os mais saudosistas: o retorno dos modelos de manga comprida.

Já à venda no site da Puma e nas lojas do Palmeiras, os modelos titular e reserva custam 399,90 reais, 70 reais a mais que a versão de mangas curtas.

Palmeiras x PUMA 🟢😼 Lançamos os novos kits home e away 2023 do #MaiorCampeãoDoBrasil na versão manga longa 💚 Disponível em https://t.co/EGZnSV341E, na https://t.co/e1GRBlgneQ, nas lojas físicas da PUMA e do clube.#AvantiPalestra

#UmaAcademiaInspiraAOutra pic.twitter.com/kiNydH1z4B — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 1, 2023

A coleção da Puma para 2023 é uma homenagem à Primeira e a Segunda Academia do Verdão, liderada por Ademir da Guia, numa época em que era comum o clube atuar com mangas longas. O atual esquadrão alviverde, bicampeão da Libertadores, entre outros diversos troféus, vem sendo tratado internamente como a Terceira Academia.

Reportagem de PLACAR em 2019 apontou os motivos, essencialmente econômicos, pelos quais as marcas haviam abandonado as versões de manga longa. Algumas estrelas da bola, no entanto, como Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann jamais abandonaram a preferência pelo modelo.