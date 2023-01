Palmeiras lança camisa e chama geração atual de ‘Terceira Academia’

O Palmeiras divulgou suas camisas para a temporada 2023 nesta terça-feira, 24. Os uniformes fabricados pela Puma fazem referência às “Academias de Futebol” do alviverde, que brilharam nas décadas de 60 (a primeira academia) e 70 (a segunda academia), com homenagem à atual geração, denominada pelo lançamento como “A Terceira Academia”.

Segundo o material disponibilizado pela fabricante alemã, o uniforme traça um paralelo entre as três equipes que marcaram a história palmeirense. Ademir da Guia, ídolo do clube e jogador do Verdão por mais de uma década e meia, participou do lançamento. O design da camisa principal mantém o verde predominante, com detalhes triangulares, e uma novidade: mangas e gola em verde claro.

#UmaAcademiaInspiraAOutra. Nos anos 60, a arte da Primeira. Na década de 70, a solidez da Segunda. Bem-vindos à Terceira Academia! Estampada na sua fibra e na sua imponência. Imortalizada no manto! A nova camisa I do #MaiorCampeãoDoBrasil chegou! 👕💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/duFYUEZtYu — pumabrasil (@pumabrasil) January 24, 2023

Já na camisa visitante, o branco segue como cor principal. Para complementar, detalhes em tons de verde fazem uma faixa incompleta diagonal. A versão jogador deste modelo já pode ser adquirida no site da Puma, por R$ 429,90.

Os outros modelos já podem ser reservados, mas estarão disponíveis para compra a partir do dia 28 de janeiro. O preço da versão para torcedor é R$ 329,90, segundo consulta no site da fornecedora de materiais esportivos do Palmeiras.