Palmeiras divulga teaser e Patrick de Paula vaza nova camisa para 2022

O Palmeiras divulgou na manhã segunda-feira, 24, um teaser publicitário desenvolvido pela Puma, fornecedora alemã de material esportivo do clube, com imagens que revelam parte do novo uniforme do clube para 2022. A publicação mostra apenas a camisa número um, verde, e a imagem de ramos de palmeiras.

Curiosamente, a revelação do novo uniforme também ficou marcada por uma gafe cometida pelo volante Patrick de Paula. Em sua conta de Instagram, o jogador publicou um vídeo de Gabriel Menino com o uniforme completo: “mal demais, parça”, brincou Patrick com o companheiro. O conteúdo foi apagado depois.

A estreia do uniforme deve ocorrer partir desta quarta-feira, 26, diante da Ponte Preta, no Allianz Parque, o segundo compromisso da equipe no Campeonato Paulista.

