Outubro Rosa: Adidas lança nova coleção de camisas de clubes brasileiros

Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo, Inter e São Paulo apresentaram novos uniformes, todos na cor rosa, na manhã desta sexta-feira, 30. Os modelos lançados pela Adidas fazem parte da campanha Outubro Rosa, dedicada à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

A fornecedora alemã lançou modelos semelhantes com o mesmo mote nos últimos anos, mas esta foi a vez com mais clubes patrocinados participando da iniciativa. O destaque ficou por conta da ação conjunta entre rivais, Cruzeiro e Atlético-MG.

“Deixe a rivalidade para os 90 minutos! No mês de combate ao câncer de mama, quanto maior nossa torcida, melhor! Atlético e Cruzeiro chegam juntos nesse Outubro Rosa”, escreveram os clubes.

Os modelos já estão à venda no site da Adidas por 279,99 reais. Parte do valor arrecadado pela marca será destinado a campanhas de alerta para a doença. Confira, abaixo, como ficaram os uniformes:

Deixe a rivalidade para os 90 minutos! No mês de combate ao câncer de mama, quanto maior nossa torcida, melhor! 💕@atletico e @cruzeiro chegam juntos nesse Outubro Rosa.@adidasbrasil #criadocomadidas pic.twitter.com/LrVfNWdmI7 — Atlético (@Atletico) September 30, 2022

Para gurias e guris: a luta contra o câncer de mama é de TODOS NÓS! 🌹💗 Outubro rosa chegou na @adidasbrasil. 🇦🇹🫶 #criadocomadidas 🔗Aproveite: https://t.co/SMVHzYapo5 pic.twitter.com/VKRv6VZ4Le — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 30, 2022

Outubro chega para lembrar nossos torcedores que a luta contra o câncer de mama é uma luta de todos! Junte-se ao movimento em https://t.co/GRI3Ee4uDZ@adidasbrasil#criadocomadidas pic.twitter.com/jdOKKwKX0M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 30, 2022

Deixe a rivalidade para os 90 minutos! No mês de combate ao câncer de mama, quanto maior a nossa torcida, melhor! 💕@Cruzeiro e @atletico chegam juntos nesse Outubro Rosa! @adidasbrasil | #criadocomadidas pic.twitter.com/91k3b8UKud — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 30, 2022

