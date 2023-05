O que significa a sigla ‘SPQR’ na camisa da Roma

A Roma empatou com o Milan, no último sábado, 29, por 1 a 1, pelo Campeonato Italiano, e chamou a atenção pela sua camisa. Após atraso no pagamento do patrocínio da DigitalBits, empresa que atua no ramo das criptomoedas, a equipe da capital italiana trocou a marca pela sigla SPQR, que representa “Senatus Populusque Romanus”, lema do Império Romano, traduzido para português como “O Senado e o Povo Romano”.

Originada durante o antigo Império Romano, SQPR refletia o sistema político vigente, sua rejeição à monarquia e a noção de que todo o poder emana do povo. Desta forma, senado e povo tiveram de se unir para o bem-estar da República.

Ainda hoje o lema aparece em moedas, monumentos da capital italiana e em documentos oficiais. A sigla já havia sido usada na camisa da Roma durante um dérbi diante da Lazio, em 2016.

O calote da DigitalBits ocorre um momento de bastante visibilidade da Roma, com uma semifinal de Liga Europa a ser disputada nos próximos dias. Além disso, os giallorossi brigan por vaga na Champions League de 2023/24, e está atualmente na sexta colocação do Campeonato Italiano, com os mesmos 57 pontos de Inter e Milan, à frente nos critérios de desempate.

A mudança chamou a atenção e a frase presente na moeda romana, monumentos e documentos gerou curiosidade. Desse modo, como resposta, a DigitalBits afirmou que não houve “culpa” no atraso causador da mudança na camisa.

Em nota oficial, a empresa se pronunciou e transferiu a culpa para outra empresa, a qual não há mais acordo. “A Fundação DigitalBits iniciou um processo pela redefinição das parcerias que envolverão nossa marca no futuro, em linha com os objetivos de sustentabilidade econômica e uso de tecnologia blockchain. Os contratos de patrocínio relativos à exposição da marca com Roma e Inter foram concluídos com a Zytara. A fundação DigitalBits representa a comunidade e o ecossistema voltados para a promoção da tecnologia e seu uso.”