Nova camisa do Real custa mais de R$ 1.000 no Brasil – e está esgotada

O Real Madrid lançou em março uma coleção especial unindo moda e vestuário esportivo. Entre os produtos, o de maior destaque é uma camisa preta, feita em parceria da Adidas com a marca Y-3, assinada pelo estilista japonês Yohji Yamamoto. Estreada pelos jogadores em uma goleada sofrida contra o Barcelona, em pleno Santiago Bernabéu, a peça começou a ser vendida, chegou ao Brasil por R$ 1.199 e já está esgotada na cor preta.

Nas opções preta e rosa, o uniforme dividiu opiniões nas redes – não pela estética, mas pelo jogo em que foi utilizado pela primeira vez, Real Madrid 0 x 4 Barcelona. Mesmo assim, as vendas dispararam, apesar do preço salgado, tanto no Brasil quanto na Espanha. Para brasileiros, o item vendido no site da Adidas sai por 1.999 reais, quase mil reais mais cara do que a tradicional camisa branca. No site do clube, em que espanhóis podem adquirir, o preço também assusta: 180 euros (equivalente a 947 reais), custando mais que o dobro das camisetas comuns da equipe.

Para o Brasil, a Adidas liberou a venda de calções da coleção Y-3, que custam 599 reais. No continente europeu, é possível também adquirir os meiões e um casaco da parceria entre a marca e o Real Madrid. A blusa de frio pode ser adquirida por 600 euros (3.165 reais na cotação atual).

