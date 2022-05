Nova camisa do Manchester City homenageia ídolo da década de 60

O Manchester City e sua fornecedora de material esportivo Puma apresentaram nesta quinta-feira, 19, o uniforme da equipe para a temporada 2022/2023. O modelo é inspirado nos times da década de 60 e no lendário jogador da equipe, Colin Bell, morto em 2021 aos 74 anos.

A camisa tem novos detalhes em marrom na gola e nas mangas e o escudo centralizado, como nos gloriosos tempos do time de Bell, campeão do Campeonato Inglês de 1967, entre outras taças. Uma coroa na parte interna da nuca homenageia “Colin the King”, o rei.

Para apresentar o uniforme, o clube de Manchester levou ao Etihad Stadium os parentes do ídolo, que se emocionaram com a novidade.

To coincide with the launch of the @pumafootball Colin Bell inspired 22/23 home shirt, we invited The King’s family to the Etihad to see it for the very first time! 👕💙

— Manchester City (@ManCity) May 19, 2022