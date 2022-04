Nova camisa do Corinthians homenageia “ano dourado” de 2012; veja fotos

O Corinthians lançou o uniforme da temporada 2022 em homenagem ao “ano dourado” de 2012, quando conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes. Nas redes sociais, o clube dedicou a camisa às conquistas que completam dez anos.

Com tons dourados nas mangas, gola e em volta do escudo, o uniforme já está disponível no site da Nike, fornecedora de materiais esportivos do clube. A parceria que já completa 19 anos vestiu o Corinthians em seus mais importantes títulos, inclusive a Libertadores e o Mundial de 2012.

2012. A conquista da América, do Mundo e o arrepio em viver de Corinthians. A nova camisa é uma homenagem ao ano dourado dos maloqueiros e maloqueiras. Já disponível em https://t.co/5NePjIKseY#SegueArrepiando pic.twitter.com/VgO3zYFwuv Continua após a publicidade — Corinthians (@Corinthians) April 26, 2022

Na página em que é possível adquirir a camisa, o Corinthians explica o lançamento: “O ano de 2012 foi mesmo dourado pro Corinthians. A América, o mundo e o maior troféu de todos: o corintiano sendo corintiano. Quem esteve lá, sabe que foi assim em São Paulo, Buenos Aires e até em Tóquio. E foi nesse sentimento que nos inspiramos para criar o novo manto do Timão.” A peça está sendo vendida a 249 reais.

