Nike lança coleção da seleção brasileira feminina para a Copa

A seleção brasileira já tem figurino completo para a Copa do Mundo de futebol feminino da Austrália e da Nova Zelândia. A Nike apresentou nesta quarta-feira, 7, a campanha “Joga pra Sempre” para promover o lançamento da coleção do Mundial de 2023. Estrelado somente por mulheres, a campanha trouxe protagonistas de diversos segmentos.

Além das atletas como Bia Zaneratto, Debinha e Kerolin, participam da campanha a cantora Ludmilla; a skatista Pâmela Rosa; a boxeadora Bia Ferreira; a atriz Bruna Linzmeyer; a streamer Babi Loud; as apresentadoras do Desimpedidos, Marília Galvão e Bianca Santos; as representantes da ONG SOS Amazônia, Elizana Araújo e Nataíres Ferreira; a treinadora do Nike FC, Ana Mayumi; a fundadora da Nossa Arena, Júlia Vergueiro, a integrante das sessões de Nike FC desde 2019, Priscila Santos; e as participantes do Instituto Bola Pra Frente, Lydia Guerra Machado, Julya da Silva Gomes dos Santos e Sunamita Santos Rodrigues.

A coleção celebra a biodiversidade do Brasil e da Amazônia, que criam uma narrativa única com sua estampa de folhagem tropical inspiradas nas folhas do Buriti, do Jaci e da Jarina. A tradicional camisa principal “Amarelinha” destaca o belo ecossistema amazônico por meio das texturas da malha, segundo a Nike.

Já o segundo uniforme combina com as cores profundas e brilhantes da selva, apresentando uma variação do padrão de folhagem tropical, desta vez aparecendo nas mangas. Além dos uniformes oficiais e camisa pré-jogo, a coleção inclui produtos casuais como jaquetas, moletons, calças, shorts, camisetas e vestidos. As camisas titular e reserva da seleção, modelo torcedor, estão à venda no site da Nike por 349,99 reais.