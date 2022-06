Nike inaugura quadras esportivas no Parque Ibirapuera, em São Paulo

O Parque Ibirapuera, espaço de lazer mais frequentado da América Latina, inaugurou neste sábado, 4, importantes novidades em seu complexo esportivo. A fornecedora esportiva americana Nike, em comemoração a seu 50º aniversário, e em parceria com a Urbia, gestora do Parque Ibirapuera, inaugurou duas novas quadras de areia para a prática de modalidades inéditas no parque, como futevôlei, vôlei de praia e beach tennis, além da reforma das duas quadras de basquete e a novas benfeitorias do campo de futebol society, que já havia sido reformado pela Nike, em 2017. O skate park e o espaço multiesportivo serão finalizados no segundo semestre.

As atividades começaram pela manhã com uma breve cerimônia no Planetário e contaram com a presença de estrelas de diversas modalidades como Paulo André, campeão mundial de revezamento, semifinalista em Tóquio e participante do BBB 22; a recordista brasileira e sul-americana e duas vezes campeã mundial no salto com vara, Fabiana Murer; o jogador de basquete, Marquinhos; a finalista olímpica Tatiele Carvalho; a atleta de basquete e multicampeã com a seleção brasileira Janeth Arcain; as medalhistas olímpicas de vôlei Fernanda Garay e Rosamaria.

Dentre as estrelas do futebol, estavam a atacante da seleção brasileira feminina de futebol Andressa Alves; o tetracampeão mundial Bebeto e o atacante Yuri Alberto, ex-Inter, atualmente no Zenit.

Andressa Alves, convidada a dar o pontapé inicial da quadra de futebol, ressaltou a importância da cidade contar com espaços públicos para a prática de esporte. “Estou muito feliz em participar desse momento. Quem ama futebol sabe o quanto é importante ter acesso a quadras desse nível num espaço público.”, ressaltou a jogadora da Roma. “Acho que a molecada não vai mais querer sair daqui!”.

Na quadra de basquete, a atleta Janeth Arcain foi a responsável por dar os primeiros arremessos no local numa clínica de basquete exclusiva para as crianças do Instituto Janeth. “É uma honra muito grande ser convidada para celebrar esse momento especial. Espero que essas quadras sejam palco para muitos jogos e, principalmente, que possam contribuir para que novas gerações se encantem como o basquete, assim como eu me encantei anos atrás”.

O Diretor de Marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike do Brasil, Gustavo Viana, ressalta a qualidade das instalações que estarão à disposição dos usuários do parque. “Os novos equipamentos esportivos são resultado de uma parceria que visa incentivar que a prática esportiva se torne um hábito diário na vida das pessoas. O Ibirapuera já é um polo esportivo muito importante para a cidade, e queremos contribuir para que seja ainda mais frequentado pelos amantes de esporte”, afirmou.

Além das inaugurações das duas quadras de areia, de basquete e do campo de futebol, diversas atividades gratuitas e abertas ao público acontecem ao longo do dia: treinos de futebol masculino e feminino, jogos de basquete, sessões de yoga e de dança, corridas, treinos de futvôlei, jogos de vôlei e beach tênis; além de talks sobre futebol e diversidade & inclusão no esporte e oficinas de customização de camisetas e grafite. No início da noite, um show encerra o dia de atividades.