Nike comete gafe, anuncia camisa da França com 3 estrelas e apaga post

França e Argentina só disputam a finalíssima da Copa do Mundo do Catar no domingo, 18, às 12h (de Brasília). No entanto, antecipando uma possível conquista do tricampeonato francês, a Nike cometeu uma gafe nesta sexta-feira, 16. Durante alguns instantes, a marca de material esportivo anunciou no site oficial a venda da camisa da seleção já com três estrelas, representando três títulos mundiais (1998, 2018 e, possivelmente, 2022).

Embora as imagens do site não mostrem a camisa como “nova”, o anúncio indica mais uma estrela. A postagem foi apagada instantes depois do erro ser identificado . Nas redes sociais, os internautas brincaram com a situação e os franceses torceram para que a gafe não dê azar para a decisão.

Quand Nike met déjà en vente le maillot 3 étoiles de l'Équipe de France 👀 pic.twitter.com/g6ucmewQey — footpack. (@footpack) December 16, 2022

