Newcastle lança terceiro uniforme nas cores da seleção da Arábia Saudita

O Newcastle lançou nesta terça-feira, 28, seu terceiro uniforme para a temporada 2022/23. Nas cores branca e verde, o traje tem as mesmas cores e uma grande semelhança no visual com o uniforme da seleção da Arábia Saudita, país de onde vem o fundo de investimentos que comprou o clube no ano passado e que tem forte ligação com o governo local, especialmente com o príncipe herdeiro Mohammad bin Salman.

No anúncio oficial do lançamento, o Newcastle não fez qualquer referência às cores da camisa da Arábia Saudita, destacando apenas a tecnologia da fabricante Castore, com uma “mistura de tecidos elásticos que oferecem um incrível caimento e liberdade de movimentos para jogadores e torcedores”. Nas redes sociais, porém, a semelhança foi imediatamente apontada.

Qualquer semelhança entre o novo terceiro equipamento do Newcastle e a camisola principal da Arábia Saudita é mera coincidência 🧐🇸🇦 pic.twitter.com/5v9B9kw3IG — B24 (@B24PT) June 28, 2022

A compra do Newcastle pelo Fundo de Investimento Público (PIS) da Arábia Saudita causou polêmica no ano passado, mas foi aprovada pela Premier League, que não considerou que houvesse “envolvimento direto” do governo saudita na operação. O presidente do PIS, Yasir Al-Rumayyan, foi indicado pelo príncipe saudita Bin Salman, acusado de diversas violações de direitos humanos e de ser o mandante do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018.

