Moda esportiva de luxo: os cultuados uniformes do Venezia FC

Veneza e elegância sempre caminharam juntas. A famosa cidade italiana, uma das mais visitadas do planeta, famosa por seus deslumbrantes canais, pelos passeios de gôndola e pela presença das maiores grifes de moda, também é apaixonada por futebol, claro. No ano passado, os torcedores que frequentam o estádio Pier Luigi Penzo, cujo acesso se dá somente por balsas ou barcos, celebraram o retorno do Venezia FC à Série A após 19 anos de ausência. O time acabou rebaixado novamente, mas segue em destaque muito por causa de seus uniformes.

Há alguns anos, desde que era patrocinado pela Nike e sonhava com a volta à elite, o Venezia tem apostado em camisas exuberantes, sempre exaltando seu orgulho “Arancio-Nero-Verde” (laranja, preto e verde), as cores da equipe fundada em 1907 (e refundada em 2005). Os itens ganharam ar “cult”, com detalhes exclusivos, e costumavam esgotar rapidamente nas poucas lojas físicas e virtuais onde eram encontradas.

A fornecedora italiana Kappa assumiu os uniformes desde o ano passado e manteve o alto nível tanto nas criações quanto na divulgação dos produtos. Os produtos são revelados em ensaios semelhantes aos de grifes de moda como Versace e Gucci.

A camisa número 1, predominantemente preta, foi lançada na semana passada. “Uma camisa inspirada nos anos 90, onde se recria uma mistura impecável de tradição e modernidade que confere uma imagem clean e contemporânea ao visual clássico das camisolas de futebol com gola e manga comprida”, informou o clube em comunicado. Na década de 1990, o Venezia contou em seu elenco com jogadores famosos como o uruguaio Álvaro Recoba, o sérvio Dejan Petkovic e o brasileiro Tuta.

Os uniformes deste ano foram criados pela Kappa “em colaboração com o estúdio de design Bureau Borsche, famoso por seu trabalho com Balenciaga e Supreme”, completou o clube. “O design de Borsche tem o mérito de transmitir uma sensação de luxo através da sobriedade. A camisa, de cor preta intensa, é embelezada com uma sutil e sóbria fita laranja e verde que percorre as mangas e as laterais, feita de forma impecável pela Kappa. A gola, com fechamento em botão único, mantém perfeitamente a harmonia do padrão listrado laranja e verde do uniforme. A camisa é então finalizada com ricas decorações em ouro, neste caso encontramos o novo emblema do clube e a nova inscrição Città di Venezia”.

A camisa reserva da temporada, branca e com listras em laranja e verde e detalhes em dourado foi lançado nesta quinta-feira, 14. Os modelos estão à venda no site da loja oficial do clube por preços igualmente “luxuosos”: 90 euros (equivalente a 490 reais) pela camisa de manga curta e 110 euros (600 reais) na versão de manga longa.

Com estes belos uniformes, o Venezia FC tentará repetir a festa de 2021, quando retornou à Série A em um desfile de gôndola pela cidade flutuante.

