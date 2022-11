Messi posa com chuteiras douradas que usará na Copa; confira as fotos

A Adidas divulgou nesta sexta-feira, 18, as primeiras imagens do craque argentino Lionel Messi com as chuteiras douradas que usará na Copa do Mundo do Catar, a última de sua carreira. O artigo, confeccionado pela fornecedora alemã, é predominantemente na cor dourada, com alguns detalhes em azul e branco, as mesmas do uniforme da seleção da Argentina.

Leo Messi X Speedportal Leyenda: would you rock it or stock it? 🤤 pic.twitter.com/xEkbJbY5yC — adidas Football (@adidasfootball) November 18, 2022

Além disso, na parte de trás, na altura do calcanhar, a chuteira tem o número 10 estampado fazendo referência ao número da camisa do jogador. As travas foram feitas em azul. O item estará disponível para interessados a partir deste mês, mas em edição limitada.

No inicio do mês de novembro imagens da chuteira já haviam sido vazadas pelo site especializado Footy Headlines, agora o atacante posou com elas para a divulgação oficial do material esportivo.

A edição da chuteira tem o nome de “Messi 2022 World Cup Speedportal” e é inspirada no modelo utilizado pelo jogador em 2006, na Alemanha, no primeiro mundial em que atuou. Na ocasião, com a camisa 19 as costas, o craque teve poucas oportunidades. No jogo da eliminação, diante dos anfitriões, nas quartas de final, permaneceu por todo o confronto no banco de reservas. Ele participou ao todo de três jogos, sendo apenas um deles como titular.

A Argentina está no grupo C ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia acontece na próxima segunda-feira dia 22, diante da Arábia Saudita, às 7h (de Brasília), no estádio Lusail.

