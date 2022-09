Melhor que os antigos? Seleções vão estrear novos escudos na Copa

No quesito figurino, a Copa do Mundo de 2022 promete ser bastante marcante, com diversos uniformes chamativos e ousados, como as camisas com estampas de onça da seleção brasileira ou a Argentina atuando de roxo. Haverá também uma série de novidades na identidade visual das equipes, com escudos modernizados ou até mesmo totalmente refeitos.

Nos últimos anos, importantes clubes têm apostado em identidades visuais mais modernas e minimalistas, como forma de estratégia de rebranding (jargão da publicidade), o que tem repercutido e gerado controvérsias entre torcedores, como foi o caso de Juventus, Athletico Paranaense, entre tantos outros. No universo de seleções, as mudanças são mais ainda comuns, com novidades constantes a cada Mundial.

Confira, abaixo, o antes e depois dos escudos de seleções do Mundial de 2022:

Brasil

A seleção brasileira está entre aquelas que estrearão um novo escudo nesta Copa. As mudanças na marca da CBF, implementadas em 2020, porém, são bastante sutis, com novos e mais vibrantes tons de azul.

Bélgica

Carrasca do Brasil na última Copa, a Bélgica passou por uma das mudanças mais radicais de escudo.

Coreia do Sul

A seleção sul-coreana também apostou em uma mudança mais profunda, com o seu tradicional tigre totalmente estilizado.

Equador

A mudança no escudo da seleção equatoriana foi uma das mais controversas. Nas redes sociais, muitos torcedores locais desaprovaram o modelo minimalista e sem a tradicional águia na parte superior.

Espanha

Assim como o do Brasil, o escudo espanhol sofreu alterações mais sutis, retirando os tons em azul escuro e mantendo apenas amarelo e vermelho no emblema.

Estados Unidos

De volta ao Mundial, a seleção americana terá não apenas um dos uniformes mais controversos (nas redes, fãs notaram a semelhança com modelos de futebol americano), como também um novo escudo que dividiu opiniões.

México

O novo logotipo modernizou elementos do antigo, como a águia, cujas asas foram abertas e que agora repousa sobre uma bola bem menor.

