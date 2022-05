Manchester United e Adidas lançam coleção retrô da década de 90

Enquanto busca retomar sua fase mais gloriosa, o Manchester United lançou nesta quinta-feira, 12, uma coleção de roupas que pode lhe servir de inspiração e trazer boas recordações aos torcedores. A novidade da linha Originals da Adidas é composta por nove peças, com destaque para a releitura das camisas titular vermelha e de goleiro usadas na temporada 1991/1992, época em que o clube iniciava uma hegemonia no Reino Unido, no início do trabalho do técnico Alex Ferguson.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Queríamos capturar perfeitamente a essência do início dos anos 90. Mergulhamos profundamente em nossos arquivos e nos inspiramos muito nos catálogos de vendas de revistas daqueles anos e em sua estética e vibração únicas”, informou a Adidas, ao site do Manchester United. “Nossa parceria com o clube vem de longa data, por isso queríamos aproveitar para refletir de verdade sobre um pouco dessa história e trazer um pequeno pedaço da herança para os dias modernos com uma coleção retrô que celebra o relacionamento e a cultura que envolve.”

A camisa vermelha está à venda no site do clube por 85 libras (equivalente a 530 reais). Já a camisa verde de goleiro, de manga longa, custa 90 libras (560 reais).

Continua após a publicidade

O ex-goleiro dinamarquês Peter Schmeichel, que eternizou este e outros modelos verdes do United, integrou a campanha da Adidas. Na década de 90, já vestindo Umbro, o United conquistou a Premier League em 1993, 1994, 1996, 1997, 1999 e 2000.

A coleção anos 90 inclui ainda camisetas, calção e jaqueta. O United e a marca alemã retomaram a parceria, que durou de 1980 a 1992, em 2015.