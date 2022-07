Manchester City lança camisa rubro-negra para a temporada

O Manchester City lançou a segunda camisa para a temporada 2022/23, nesta terça-feira, 19. De listras diagonais em vermelho e preto, o uniforme produzido pela Puma revive modelo de 1969, ano em que o clube venceu a Copa da Inglaterra. O vídeo de lançamento contou com jogadores vestidos de astronautas, em homenagem à NASA.

Atual campeão inglês, o Manchester City faz amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, e o novo uniforme deve ser utilizado nos próximos dias. A camisa ainda não está à venda para o Brasil, mas, na Inglaterra, custa 70 libras, equivalente a 453 reais.

The deepest, sharpest moving images of a Man City kit ever @NASA 🔭@pumafootball | #ManCity pic.twitter.com/MRQHWNaXNU

— Manchester City (@ManCity) July 19, 2022