Liverpool lança novo uniforme com homenagem a vítimas de Hillsborough

Nesta segunda-feira, 5, o Liverpool em parceria com a Nike, divulgou o seu terceiro uniforme para a temporada 2022/23. A peça homenageia a torcida do time e as vítimas da tragédia de Hillsborough, estádio no qual, em 1989, 97 torcedores morreram por causa de uma superlotação em um dos setores, em uma partida contra o Nottingham Forest. Nas redes sociais, o clube publicou um teaser de divulgação da nova camiseta com a participação de atletas das equipes masculina e feminina.

We’ll follow for a lifetime and a day… 🎶 Introducing, our 2022/23 @nikefootball third kit 🥁 Available for pre-order with @LFCRetail now 😍 pic.twitter.com/PtaO7BdGQh — Liverpool FC (@LFC) September 5, 2022

No vídeo, aparecem jogadores como os atacantes Mohamed Salah e Darwin Nuñez e o volante Jordan Henderson, ao som da música “Codependence”, da banda “The Cheap Thrills”, andando em meio a famosas bandeiras usadas pelos torcedores nos jogos do Liverpool nas últimas décadas. O clube procurou exaltar sua torcida, conhecida por ter uma relação de muito carinho pela equipe, a ponto de ter estampada em seu escudo a famosa frase “You will never walk alone”, que significa em português “Você nunca andará sozinho”. Atrás da camisa, aparece o número 97 envolto em chamas, em referência ao número de vítimas do desastre de Hillsborough.

Após um inicio irregular na Premier League, os “Reds” vêm tentando se aproximar do topo da tabela, já que estão em sétimo lugar, com seis pontos a menos do que o líder Arsenal. O próximo compromisso da equipe de Jürgen Klopp será nesta quarta-feira, 7, contra o Napoli, pela primeira rodada da fase de grupos da Champions League.

