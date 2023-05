Liverpool lança camisa inspirada em título de 50 anos atrás

O Liverpool é o primeiro clube da Premier League a divulgar o uniforme para a temporada 2023/24. Revelado nesta sexta-feira, 5, a camisa faz alusão aos 50 anos do título da Copa da Inglaterra de 1973/74 e mantém o tradicional vermelho, com detalhes brancos na gola e manga. A peça já está em pré-venda na Europa, custando a partir de 74,95 libras, equivalente a cerca de 471 reais, valor recorde segundo o diário Daily Mail.

A estreia do uniforme está marcada para dia 20 de maio, pela penúltima rodada da Premier League, contra o Aston Villa, em Anfield. Mantendo o tradicional modelo, as novidades ficam por conta em texturas em vermelho mais escuro. Na parte traseira da gola, também há um número 97 entre chamas, fazendo referência ao número de vítimas do Desastre de Hillsborough, em 1989.

O lançamento relembrou o título da FA Cup de 50 anos atrás, o segundo da história do Liverpool. Na ocasião, o troféu foi conquistado após um 3 a 0 sobre o Newcastle, marcando uma fase dourada do time da terra dos Beatles. Apenas entre 1970 e 1980, foram 11 títulos nacionais e cinco europeus.

Inspired by the ‘70s but it’s never looked fresher. 🪩⚡ — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023