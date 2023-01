LeBron James apresenta camisa em colaboração com o Liverpool

Anos atrás, o PSG inaugurou uma histórica colaboração entre futebol e basquete ao vestir uniformes da Air Jordan, marca de Michael Jordan vinculada à Nike. Agora, outros dois gigantes das modalidades se unem em uma coleção que promete fazer sucesso. LeBron James, astro do Los Angeles Lakers, confirmou vazamentos recentes ao aparecer antes de um jogo da NBA vestindo uma camisa estilizada do Liverpool.

A lenda do basquete é, desde 2011, um dos acionistas do Liverpool (comprou 2% das ações do clube inglês) e já apareceu vestindo a camisa dos Reds em diversas ocasiões. A parceria foi além e, em breve, o atleta de 38 anos, que no ano passado entrou na lista de bilionários da revista Forbes, lançará uma linha completa de produtos como tênis, camisetas e moletons do Liverpool.

O carro-chefe da coleção será justamente a camisa usada por ele antes do duelo dos Lakers diante do San Antonio Spurs nesta semana. O modelo é predominantemente preto, com logotipos e riscas verticais em vermelho e a inscrição YNWA (“Você nunca andará sozinho”, na sigla em inglês, o lema dos Reds) em cinza. A marca do atleta, que também é patrocinado pela Nike, aparece no centro da camisa.

O modelo não será usado em partidas oficiais, mas deverá ser visto em aquecimentos e outras atividades pré ou pós-jogo. O modelo ainda não foi lançado oficialmente pelo Liverpool. No momento do “vazamento oficial”, Lebron também calçava um modelo inédito de sua linha de tênis da Nike.

LeBron James usando a camisa do collab dele com o Liverpool e usando um Air Max 1 também em collab com o Liverpool 🔥 pic.twitter.com/l4woZXQyAn — NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) January 25, 2023