Juventus lançará camisa em colaboração com o artista brasileiro Kobra

A Juventus terá uma camisa com toque brasileiro. O clube italiano anunciou nesta terça-feira, 12, que lançará uma coleção em colaboração com o artista de rua paulistano Eduardo Kobra.

“Kobra: Famoso por transformar blocos de torre em murais realistas. Sua próxima tela? Juventus. Eles redefinem as cores, provando que as diferenças fazem a diferença”, informou a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube italiano, no teaser da parceria. A camisa deve ser lançada em 15 de abril.

A colaboração segue os moldes de outras realizadas recentemente pela Adidas. O Arsenal lançou roupas de passeio criadas pela estilista Stella McCartney e o Real Madrid se vestiu de perto e estampou a marca Y-3, de Yohji Yamamto.

O site britânico Footy Headlines teve acesso ao modelo, que deve ser o quarto uniforme da Juventus para a temporada, e divulgou uma prévia. O modelo tem formas geométricas em diferentes tons de azul e detalhes em amarelo.

Antes de criar o uniforme, Kobra já havia pintado um mural na Juventus Academy, uma escolinha do clube no bairro de Perus, em São Paulo. O artista de 47 anos já realizou outros trabalhos ligados ao esporte, como um painel de Ayrton Senna no Autódromo de Imola e um de Pelé, em Santos.