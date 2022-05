Itália lança camisa; relembre 8 uniformes que ficaram fora da Copa

A Puma lançou nesta segunda-feira, 30, o uniforme com o qual se despedirá da seleção italiana após 20 anos — a partir de 2023, a Azzurra vestirá Adidas. O plano era que a camisa fosse usada na Copa do Mundo do Catar, mas, pela segunda vez consecutiva, a equipe tetracampeã ficou fora do Mundial.

Com isso, o modelo quadriculado em diferentes tons de azul e cores da bandeira na gola faz companhia a camisas de Holanda, Inglaterra, Uruguai e França na lista de ausências das últimas Copas; relembre, abaixo:

Itália 2022

Campeã da última Euro, a seleção italiana ficou fora do Mundial do Catar ao terminar atrás da Suíça na fase de grupos e perder para a Macedônia do Norte, na primeira fase da repescagem.

Itália 2018

Quatro anos antes, a Azzurra ficou fora ao perder a repescagem para a Suécia.

Holanda 2018

A seleção holandesa ficou fora do Mundial da Rússia ao terminar atrás de França e Suécia em seu grupo das Eliminatórias.

Uruguai 2006

A seleção uruguaia não esteve na Copa da Alemanha, pois perdeu para a Austrália na repescagem internacional.

Holanda 2002

Apesar de contar com diversos talentos, a seleção holandesa terminou atrás de Portugal e Irlanda no grupo das Eliminatórias.

Portugal 1998

A equipe liderada por Luis Figo e Rui Costa ficou em terceiro nas Eliminatórias, atrás de Alemanha e Ucrânia.

França 1994

A seleção que tinha Eric Cantona como principal estrela ficou fora da Copa dos EUA ao perder em casa para a Bulgária, que avançou junto com a Suécia na chave.

Inglaterra 1994

Outra importante ausência no ano do tetra do Brasil, a Inglaterra terminou atrás de Noruega e Holanda nas Eliminatórias.