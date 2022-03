Futebol italiano: NR relança modelos icônicos da década de 80

Quanto custaria hoje uma camisa original do Napoli de Maradona, da Roma de Falcão, do Milan de Baresi ou da Fiorentina de Sócrates? No mercado de colecionadores, certamente uma pequena fortuna. Ciente disso, a marca italiana Ennerre (NR) — cujo nome é as iniciais de seu criador, Nicola Raccuglia — ressurgiu após anos de ostracismo ao relançar seus modelos icônicos da década de 80, o auge do Calcio, por algumas centenas de euros.

Na última semana, a empresa, que se tornou mundialmente conhecida ao vestir gigantes da Itália e também o Barcelona, entre outros, lançou a pré-venda de sua coleção de jaquetas idênticas aos daquela época gloriosa. E não economizou nos preços. No site Classic Soccer Jerseys, os modelos são vendidos a 229,99 euros (equivalente a mais de 1.200 reais). Já as réplicas oficias das camisas, já disponíveis há alguns meses, custam 199 euros (mais de 1.110 reais).

A empresa garante se tratar de réplicas feitas com material idêntico ao de quatro décadas atrás. A NR foi fundada em 1972 por Nicola Raccuglia, um ex-jogador com passagens por clubes como Pescara, Arezzo, Vicenza, Palermo e Ascoli. Se em campo, Raccuglia não obteve grande sucesso, como empresário entrou para a história da moda esportiva.

Reza a lenda que as primeiras peças da marca foram fabricadas em um convento de freiras. A primeira grande equipe a vestir sua camisa feita com um tecido inovador (uma mistura de lã com algodão) foi a Lazio. Já o primeiro scudetto veio com a Roma, campeã italiana de 1983, com Falcão, o Rei de Roma, liderando o time. A glória da marca, porém, veio com o Napoli de Maradona, Careca e companhia.

Na década de 90, momento que coincidiu com a explosão das gigantes do mercado como Nike e Adidas, a marca nascida em Palermo foi licenciada por uma empresa japonesa e começou a entrar em decadência, até desaparecer dos gramados há cerca de 10 anos. Já bem longe dos tempos de glória, a NR segue produzindo material esportivo, como camisas, calções e meiões, para lojas italianas. E agora aposta no segmento das retrô para voltar a faturar alto.