Fortaleza lança camisa inspirada em dunas, falésias e arte cearense

O Fortaleza apresentou no fim de semana a nova linha de uniformes para a disputa da Copa do Nordeste. O modelo foi estreado pela equipe já na goleada por 5 a 0 sobre o Sousa-PB, na Arena Castelão. Confeccionados pela 1918, marca própria do clube, o artigo esportivo homenageia as belezas naturais do estado do Ceará: Duna e Falésia, referência a paisagem presente em grande parte das praias do litoral cearense.

Além de fazer menção as praias, os trajes também têm como base a arte da ciclogravura, que surgiu no próprio Ceará, em 1950, na praia de Majorlândia, no município de Aracati. Artesãos locais montavam imagens com areias de variadas cores.

Toda a linha já é comercializada desde sábado, 29, em lojas físicas e no site Leão 1918. Modelos femininos custam 219,90 reais, já os masculinos custam 239,90 reais. Linha juvenil e kis infantis estão disponíveis, assim como tamanho especial.

Além da Copa do Nordeste e do estadual, a equipe dirigida pelo técnico argentino Juan Pablo Vojvoda também disputará pela primeira vez a fase de grupos da Copa Libertadores.

O Tricolor do Pici será o quarto clube nordestino a disputar a competição sul-americana e o primeiro obtendo classificação via pontos corridos do Brasileirão (em vigor desde 2003).

Histórico nordestino na Libertadores

Antes do Fortaleza, apenas Bahia, Sport e Náutico haviam participado do torneio. A equipe baiana é a mais experiente, com três participações: a primeira em 1960, como campeão da Taça Brasil de 1959, em 1964, como vice da Taça Brasil de 1963, em 1989, como campeão do Brasileirão de 1988. Na primeira e na última vez, o Bahia chegou às quartas de final.

O Sport tem duas participações: em 1988, como campeão da Copa União de 1987, e em 2009, como campeão da Copa do Brasil de 2008, na última vez que um nordestino esteve na Libertadores. Na ocasião, o clube pernambucano avançou às oitavas de final, na qual foi eliminado pelo Palmeiras. Já o Náutico tem uma participação, em 1968, como vice-campeão da Taça Brasil de 1967. O Timbu caiu na fase de grupos.

