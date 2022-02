Flamengo estreia novo uniforme na Supercopa; vendas começam nesta sexta

O Flamengo, em parceria com a Adidas, lançou o uniforme para a temporada 2022 e já o estreará na disputa da Supercopa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, no próximo domingo, 20, em Cuiabá, na Arena Pantanal. Com detalhes ondulados nas tradicionais listas rubro-negras, o número preto e estilizado também ousa. A camisa já está à venda nas lojas oficiais, por 299,90 reais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Expostas desde ontem na sede do clube, na Gávea, bairro do Rio de Janeiro, o uniforme não agradou a maioria dos torcedores, que se manifestaram nas redes: “Existe algum manto número um pior que esse na história do clube?” e “Por esse ângulo ficou ainda mais horrível” foram comentários feitos no twitter. Influenciadores flamenguistas, como Guilherme Beltrão, também não aprovaram a nova camisa.

po a cada foto nova eu fico mais triste Continua após a publicidade que coisa horrível gente https://t.co/ircWpIrOaw — Guilherme Beltrão (@gbeltraoNFL) February 18, 2022

Segundo a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube desde 2013, o detalhe entre as listas é em referência ao torcedor balançando e movimentando bandeiras nas arquibancadas. De acordo com o Uol, a ideia inicial da empresa era produzir uma camisa com um desenho que remetesse ao calçadão de Copacabana, com ondas mais expressivas. O conselho do clube vetou.

O Flamengo viaja no sábado, 19, para Cuiabá, onde enfrentará o Atlético Mineiro na Supercopa do Brasil. A partida acontece domingo, 20, às 16h (de Brasília). O rubro-negro é o atual bicampeão do torneio e busca vencer o título sobre o rival interestadual, que dominou o futebol brasileiro na última temporada.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!