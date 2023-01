Flamengo apresenta nova camisa; estreia será na Supercopa do Brasil

O Flamengo estreará o novo uniforme para a temporada 2023 na decisão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, neste sábado, 28, às 16h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha. Com o lema “Ser Flamengo é festa o ano inteiro”, o material produzido pela fornecedora alemã Adidas mantém nas camisas as tradicionais características com faixas horizontais em vermelho e preto. Comparadas as do ano passado, elas estão mais largas e possuem detalhes em branco.

“Inspirado nas festas ao longo do ano, manto carrega design que eterniza a alegria do clube e da torcida além das arquibancadas”, explica a marca.

O orgulho de ser rubro-negro é motivo pra comemorar o ano inteiro! ❤️🖤🎉 O novo traje para qualquer festa está em https://t.co/SDYjM5llne@Flamengo pic.twitter.com/qyo6TXRHbr — adidasbrasil (@adidasbrasil) January 27, 2023

As mangas, que eram pretas, passarão a ser vermelhas. As três listras vermelhas sobre os ombros do ano passado, características da Adidas, estão em branco no atual modelo. A camisa já está disponível no site da Adidas Brasil por R$ 349,99, nos modelos masculino e feminino.

Nos calções, os modelos do último ano tinham nas laterais uma listra mais grossa vertical preta acompanhada das três listras finas em vermelho da marca. Desta vez, as três listras da marca estarão diretamente sobre o fundo branco.

Segundo a marca, o lançamento possui a tecnologia HEAT.RDY, que ajuda a maximizar o fluxo de ar, para que o jogador tenha mais frescor enquanto se movimenta em campo.

Já a versão dos torcedores conta com a tecnologia AEROREADY, que garante o controle da umidade e mantém o corpo seco para o conforto dos torcedores durante as comemorações, seja nas arquibancadas ou em qualquer outro lugar.