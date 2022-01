Figueirense lança terceiro uniforme em homenagem ao centenário do clube

O Figueirense anunciou nesta quinta-feira, 13, o novo terceiro uniforme para a temporada 2022. Em parceria com a fornecedora de material esportivo Volt Sport, as peças fazem uma homenagem ao centenário do clube, além de se inspirarem no primeiro uniforme do time catarinense.

Predominantemente preta, a camisa é revestida pelo tecido “jacquard”, com detalhes em dourado na gola e nas bordas. No peito, a escolha do escudo retrô, também em dourado, apresenta o primeiro modelo usado pela equipe em sua história, em 1921. As peças já estão disponíveis no site oficial do clube (https://www.figueirastore.com.br/) pelo valor de R$ 210,00.

Se liga no UNIFORME 3 do Time do Povo, produzido pela @SomosVolt. A peça é inspirada no primeiro manto do clube. 🖤

Ela já está disponível para compra em https://t.co/vTddncpCAp.

A melhor tecnologia a serviço do Furação! 🌪⚡️

— Figueirense FC (@FigueirenseFC) January 13, 2022

Na altura da nuca, o uniforme traz um selo especial; o número 100 seguido pela frase “Avante Figueirense”, em dourado. Completa a homenagem ao centenário a frase “Um século de glórias”, bordada na barra inferior interna da camisa.

O UNIFORME 3 do Time do Povo, produzido pela @SomosVolt. 🖤⠀

— Figueirense FC (@FigueirenseFC) January 13, 2022

O terceiro uniforme de goleiro também ganhou um design especial. Nesta, há o predomínio da cor dourada, com detalhes na gola, escudo e logo da fornecedora em preto. Completam ainda o kit, os calções e as meias, em preto e dourado para o goleiro.

O uniforme de GOLEIRO número 3 do Time do Povo, produzido pela @SomosVolt!

Já disponível em https://t.co/vTddncpCAp e nesta sexta-feira (14) na loja física, anexa ao Estádio Orlando Scarpelli.

— Figueirense FC (@FigueirenseFC) January 13, 2022

