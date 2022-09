Em protesto, Dinamarca terá camisa com escudo e marca invisíveis no Catar

A Hummel, fornecedora de material esportivo da seleção da Dinamarca, revelou nesta quarta-feira, 28, o uniforme que será utilizado pelo país durante a Copa do Mundo do Catar. A camisa terá o escudo da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU, na sigla local) e da própria marca alemã quase invisíveis em protesto às denúncias de direitos humanos no país sede.

“Esta camisa leva consigo uma mensagem. Não queremos ser visíveis durante um torneio que custou a vida de milhares de pessoas. Apoiamos a seleção dinamarquesa o tempo todo, mas isso não é o mesmo que apoiar o Catar como nação anfitriã”, disse a fornecedora pelas redes sociais

This shirt carries with it a message.

We don't wish to be visible during a tournament that has cost thousands of people their lives.

We support the Danish national team all the way, but that isn't the same as supporting Qatar as a host nation. pic.twitter.com/7bgMgK7WzS

